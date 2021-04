I toscani non perdono da ben 27 partite e con 6 punti potrebbero salire in serie A in anticipo, stasera in campo per il recupero col Chievo

ASCOLI PICENO – Dopo la sosta forzata si torna in campo e i primi a farlo sono i prossimi avversari del Picchio, l’Empoli di mister Dionisi. Si gioca in fatti oggi alle 16 il match tra i toscani e il Chievo Verono valido come recupero della trentaduesima giornata del Campionato di Serie BKT, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Recupero dove prosegue la formazione del corpo arbitrale che permetterà di completare l’organico e di iniziare strutturalmente l’utilizzo della tecnologia nella Serie BKT dal campionato 2021/2022, dopo l’antipasto che vedremo nei prossimi playoff/playout.

I bianconeri hanno ripreso la preparazione nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 aprile, al Picchio Village per prepararsi alla sfida contro l’Empoli valida per la 35^ giornata di campionato di sabato 1 maggio che si terrà alle 14 al “Del Duca”: circuiti di reattività, gioco di posizione, partitelle 7 contro 7 e partita su 75 metri il programma svolto.

L’ Empoli guida la classifica con 66 punti, 5 in più del Lecce al secondo posto con 61, seguito dalla Salernitana a 60. Ascoli al 16esimo posto con 37 punti, 5 in più del Cosenza quart’ultimo I toscani in base al risultato odierno potrebbero già pensare alla promozione diretta vincendo prima controi il Chievo Verona e poi contro l’Ascoli. I toscani non perdono da ben 27 partite e con 6 punti potrebbero salire nella massima serie in anticipo.

