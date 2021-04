ANCONA – Sicurezza e qualità degli ambienti scolastici tra la priorità della Regione Marche che, su proposta dell’assessore all’Istruzione Giorgia Latini, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di sanificazione dell’aria.

La misura prevede l’utilizzo di 3 milioni di euro del Fse destinati alle scuole marchigiane di ogni ordine e grado.

“La sanificazione ambientale è il nuovo imprescindibile elemento di sicurezza a salvaguardia della salute di quanti trascorrono gran parte della loro giornata nelle scuole, luogo prezioso per l’istruzione, pilastro fondamentale della crescita della comunità – dichiara l’assessore Latini – forti di questa convinzione la Giunta si è impegnata attivamente per limitare i disagi e le criticità che i ragazzi e le loro famiglie stanno vivendo in questo particolare momento di crisi dei processi di apprendimento in conseguenza della diffusione del virus”.

“Ricordo poi – aggiunge Latini – che siamo la prima Regione in Italia a mettere in campo un piano organico per intervenire concretamente sull’areazione dei locali scolastici attraverso l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (Vmc) con recupero di calore, per favorire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza. Vivere in ambienti scolastici più salubri, soprattutto in questo delicato periodo, è pertanto una priorità e un obiettivo costante che perseguiamo. Per far ciò abbiamo previsto un finanziamento alle scuole per favorire l’utilizzo di apparecchiature in grado di contrastare la diffusione del Covid”.

I contributi alle scuole variano per numero di iscrizioni: fino a 20 mila euro per istituti fino a 800 studenti iscritti, fino a 30 mila euro per istituti fino a 1500 studenti iscritti, fino a 40 mila euro per istituti con oltre 1500 studenti iscritti.

