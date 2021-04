ASCOLI PICENO – Iniziativa in provincia.

Cna Picena informa sui nuovi corsi. Tecnico superiore per la promozione di prodotti e servizi turistici (IFTS) finanziato dalla Regione Marche. Venti i posti disponibili

Questa importante opportunità formativa è garantita e finanziata dalla Regione Marche per venti disoccupati/inoccupati occupati che siano residenti o domiciliati nella Regione Marche e in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Almeno undici dei venti posti disponibili sono riservati alle donne.

Le figure professionali che saranno formate gratuitamente dovranno essere in grado di individuare le tipologie di prodotto/servizio in rapporto a target/esigenze della clientela. Di individuare altresì le principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio per la realizzazione dei prodotti/servizi. Quindi curare l’elaborazione di prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l’utilizzo delle Ict.

Altro compito quello di supportare le attività di pianificazione, di promozione e di commercializzazione dell’offerta sui mercati locali, nazionali ed internazionali e di supportare le iniziative di relazioni pubbliche con particolare riferimento a quelle che possono essere intraprese da organizzazioni sia pubbliche che private.

Per altre info: http://www.formartmarche.it/index.php/corsi-in-partenza/628-corso-per-tecnico-superiore-per-la-promozione-di-prodotti-e-servizi-turistici-maggio-2021-2

