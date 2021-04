Ecco il suo messaggio a squadra e tifosi per augurare la salvezza al picchio, video realizzato dall’Ascoli calcio 1898 in collaborazione con il gruppo Facebook I Pallonari Dell’Ascoli Calcio 1898 F.C

ASCOLI PICENO – Sarà Simone Sozza di Seregno l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Empoli, match valido per la 35^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 1° maggio, alle ore 14:00, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. Gli Assistenti sono Marcello Rossi della sezione di Novara e Davide Miele di quella di Torino. Quarto Ufficiale Lorenzo Maggioni di Lecco.

Empoli lanciato verso la serie A, primo a 67 punti contro un Ascoli che deve assolutamente evitare i playout, in quint’ultima posizione a quota 37 punti.

Ascoli in ritiro già da ieri 28 aprile per preparare la delicata sfida al Picchio village il gruppo è stato impegnato in circuito di reattività, giochi di posizione, partita a tema e partita a tutto campo., oggi alle 14 è in programma l’allenamento di rifinitura al Picchio Village.

Il Giudice Sportivo, a seguito dei provvedimenti adottati in occasione di Empoli-Chievo, gara valida per il recupero della 13^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, ha squalificato per una giornata nelle file toscane Simone Romagnoli e Leonardo Mancuso che salteranno la sfida di sabato 1° maggio con l’Ascoli. Fra i bianconeri sono attualmente in diffida Brosco, Buchel e Pucino.

Una sola stagione nel Picchio ma da protagonista, quella vissuta dal portiere Giovanni Indiveri conclusasi con la promozione in serie B nella stagione 2001-2002, l’anno dei magnifici Diabolici.

Ecco il suo messaggio a squadra e tifosi per augurare la salvezza al picchio, video realizzato dall’Ascoli calcio 1898 in collaborazione con il gruppo Facebook I Pallonari Dell’Ascoli Calcio 1898 F.C a cui seguirà una serie di messaggi per augurare un enorme in bocca al lupo alla squadra per il finale di stagione:

“Rivolgo un in bocca al lupo all’Ascoli Calcio per il finale di campionato, sono certo che si tirerà fuori perché l’Ascoli è tosta come tutti gli ascolani”.

