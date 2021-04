ASCOLI PICENO – Importante novità nella città delle Cento Torri.

Nuovo Cineteatro Piceno, riapertura ad Ascoli dal 6 maggio.

Dal martedì alla domenica, alle 10.30 il cineteatro apre le sue porte e proietta i suoi film.

“Con questo servizio il cinema non vuole offrire solamente una possibilità in più per vedere i film, ma anche un posto accogliente dove condividere la nostra quotidianità cittadina” fanno sapere dalla struttura.

Le proiezioni si terranno dal martedì al venerdì alle ore 10.30 e 19, il sabato e la domenica alle 10.30, 16 e 19.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.