ASCOLI PICENO – Questa mattina, 30 aprile, nei giardini di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli, il Sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni hanno salutato i ragazzi che hanno superato le selezioni del bando del servizio civile universale.

“È un piacere incontrare giovani così pieni di entusiasmo – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti –. Sono certo che ognuno di loro, come altri in passato, sapranno cogliere le numerose opportunità di crescita professionale che questa esperienza può portare. Vedere la macchina amministrativa dal suo interno sarà anche un’importante occasione di formazione civica”.

“Ringrazio tutti gli Olp – continua l’assessore Massimiliano Brugni – e cioè tutti gli operatori locali di progetto che seguiranno, in qualità di tutor, questi ragazzi nel loro percorso lavorativo al Comune di Ascoli Piceno e negli altri Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII. Il progetto ‘Generazioni Vincenti’ oltre ad essere una validissima opportunità per i giovani sotto i 28 anni è un’importante iniziativa sociale. Rientra infatti nel più ampio programma ‘Coesione Sociale Marche’ e quindi, attiene al settore dell’Assistenza a disabili, anziani o adulti in condizioni di disagio e prevede la realizzazione di attività atte a ridurre le condizioni di isolamento marginalizzazione e disagio legati alle condizioni di anzianità e disabilità”.

28 i giovani reclutati che si recheranno presso le sedi di lavoro a partire dal prossimo 3 maggio.

