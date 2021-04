FOLIGNANO – “Un impianto semaforico per regolare l’incrocio tra via Cuneo e via Avellino: l’amministrazione comunale di Folignano chiede alla Provincia di condividere la soluzione proposta e provvedere alla progettazione”.

Così si legge nella lettera inviata dal sindaco Matteo Terrani al dirigente provinciale: “In relazione alle problematiche connesse alla sicurezza stradale lungo la Sp31 Folignano, in corrispondenza dell’incrocio tra via Cuneo e via Avellino, facendo seguito ai numerosi confronti ed alla precedente corrispondenza, questa amministrazione ritiene non più rinviabile l’individuazione di una soluzione volta a tutelare l’incolumità dei cittadini. Viste le criticità emerse circa la realizzazione della rotatoria, nonché di dossi e attraversamenti pedonali rialzati, si auspica l’installazione di un impianto semaforico per regolare il flusso veicolare. Gli oneri derivanti da tale lavoro saranno oggetto di convenzione fra enti”.

L’amministrazione manifesta inoltre la disponibilità a realizzare a spese del Comune di Folignano il marciapiede nei pressi dell’abitato che insiste nell’incrocio, in zona Villa Pigna, acquisendo gratuitamente il relitto stradale di proprietà della Provincia.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.