STADIO “Del Duca” di Ascoli Piceno ore 14 Gara valida per la 35esima e quartultima giornata del campionato di Serie B. Ascoli a quota 37 punti in classifica con 9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, con 31 gol fatti e 43 subiti, sfida i toscani, primi in classifica e imbattuti da 28 incontri, l’Empoli guida la serie B con 67 punti frutto di 17 vittorie, 16 pareggi ed 1 sconfitta, con 62 reti all’attivo e 30 al passivo. In ricordo del tifoso bianconero Nicola Morelli, scomparso improvvisamente quindici giorni fa, il capitano Brosco deposita un mazzo di fiori sotto alla Tribuna Mazzone, in prossimità degli striscioni “CIAO NIC” e “STRAKAOS”

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic. A disp. Sarr, D’Orazio, Corbo, Cangiano, Parigini, Quaranta, Mosti, Bidaoui, Eramo, Danzi, Simeri, Charpentier. All. Sottil EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Casale, Nikolaou, Terzic; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Matos, La Mantia. A disp. Furlan, Crociata, Olivieri, Moreo, Fiamozzi, Ricci, Damiani, Pirrello, Haas, Viti, Cambiaso, Parisi. All. Dionisi Arbitra il 33enne Sozza della sezione d Seregno. RETI: –

AMMONIZIONI: –

NOTE: –

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

34′ conclusione di Stulac dal limite, Leali si distende e devia in corner

29′ l’Empoli si divora un gol con Casale che si inserisce in area e cerca di intercettare di testa un cross dalla sinistra, solo davanti a Leali non riesce a deviare in porta

22′ OCCASIONE ASCOLI, palla in area di Caligara per Dionisi che approfitta dello stop imperfetto del difensore, tiro che centra il palo sulla ribattuta Saric cerca il gol ma la palla esce di poco deviata in corner

19′ Bajic approfitta di una palla recuperata da Dionisi al limite, cerca il dribbling al portiere ma non centra la rete, dubbio conrner

11′ Kragl recupera palla a centrocampo serve Sabiri che dai 25 metri tenta il tiro troppo centrale e debole per impensierire Brignoli

8′ Occasione Empoli, La Mantia in area piccola si lancia in area intercettando un cross a mezz’altezza, miracoloso intervento di Leali che in tuffo devia in corner

6′ Matos lanciato in area, viene anticipato da Avlonitis che rimane a terra dolorante si scalda Quaranta

3′ Occasione Empoli, Sabiri perde palla a centrocampo, la recupera Bajrami che serve Matos, il suo tiro scheggia la traversa deviato da Leali in corner

0′- inizia il match