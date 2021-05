Per un’ora

ASCOLI PICENO – E’ indetto per mercoledì 5 maggio dalle 10 alle 11 lo sciopero dei lavoratori dell’Elettropicena Sud per richiedere di riprendere la trattativa per il Contratto Aziendale.

Aderiscono e sostengono la mobilitazione anche i lavoratori in somministrazione presso l’azienda, consapevoli dell’importanza che la trattiva per il Contratto Aziendale acquisisce anche per loro.

In concomitanza con lo sciopero, alle ore 10, si terrà una conferenza stampa in via

