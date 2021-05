L’evento punta a coinvolgere le realtà locali in una riflessione su come poter realizzare un vero percorso di sostenibilità per il territorio e a far conoscere il progetto EyeOnBuy

ASCOLI PICENO – Bottega del Terzo Settore, in collaborazione con Fondazione Carisap e NeXt Nuova Economia per Tutti, organizza un webinar di sensibilizzazione e formazione circa il tema della sostenibilità integrale e le opportunità offerte dal percorso EyeOnBuy per uno sviluppo sostenibile nel territorio piceno. L’appuntamento è previsto per venerdì 7 maggio alle 16.30. È possibile collegarsi alla piattaforma a partire dalle 16.20.

Lo scopo è quello di coinvolgere il Terzo Settore locale in una riflessione individuale e di comunità su come poter realizzare un vero percorso di sostenibilità per il territorio e conoscere come il progetto EyeOnBuy può facilitare questo processo. Il webinar rientra all’interno del percorso di sensibilizzazione e accompagnamento del territorio sul tema della sostenibilità, realizzato da Fondazione Carisap e finalizzato alla creazione di un network tra aziende sostenibili, cittadinanza e organizzazioni della società civile accomunati dal reciproco interesse nella promozione e realizzazione di una Nuova Economia sostenibile, inclusiva e partecipata.

Nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità, il Terzo Settore può giocare un ruolo chiave in virtù dei valori di cui si fa portatore e in qualità di ponte tra i vari settori, pubblico e privato, e la società civile.

Maggiori informazioni: https://drive.google.com/file/d/1MTaOeE02dKPdk3rn8VPMT-XdBBAQKND1/view

Link di collegamento al webinar: https://us02web.zoom.us/j/84353649327?pwd=cU91Y3pNZUhPOVBsZWhSWlM4elhxUT09

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.