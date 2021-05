ASCOLI PICENO – Il Coordinamento Ferrovia Salaria presenterà sabato 8 maggio alle ore 16.30 in diretta streaming sulla propria pagina Facebook, il webinar dal titolo “Studio di fattibilità e i nuovi orizzonti tecnologici per la Ferrovia Salaria”.

L’incontro on-line verterà sullo studio di fattibilità del tracciato ferroviario Ascoli Piceno-Antrodoco redatto nel 2003 dall’ingegner Maurizio Ciarrocchi e commissionato dall’allora Assessore all’urbanistica del Comune di Ascoli Piceno, ingegnere Stefano Babini.

Avremo modo di conoscere l’alternativa dell’idrogeno verde per ciò che concerne le nuove tecnologie destinate ai trasporti pubblici grazie agli interventi dell’ingegnere Vitaliano Pascasi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Rieti e di Gianmarco Lucchetti, amministratore delegato di Aecom Italia.

Inoltre, il Presidente dell’8° Commissione Lavori Pubblici, Senatore Mauro Coltorti, il Senatore Giorgio Fede e l’Onorevole Gabriele Lorenzoni faranno il punto della situazione riguardo ai prossimi passaggi parlamentari del progetto ferroviario.

Infine, in rappresentanza degli enti locali ci sarà il primo firmatario del Manifesto per la Ferrovia Salaria, il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Per info, contatti alla pagina Facebook “Ferrovia Salaria” e anche per firmare la petizione on-line su Change.org.

