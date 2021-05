ASCOLI PICENO – Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio col Cittadella, appuntamento al “Del Duca” alle 14 per la gara valida per il 37° turno del campionato di serie B 2020/21

Contro i veneti torneranno a disposizione Brosco e Buchel che hanno scontato il turno di stop; assisterà al match dalla tribuna Mister Sottil, squalificato.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bajic, Pucino

Indisponibili: Pinna

