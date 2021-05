Ore 14 stadio “Cino e Lillo Del Duca”

I bianconeri alle ore 14 sfidano i granata per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli alla ricerca dei 3 punti per agganciare la salvezza diretta e veneti che vogliono rimanere in zona play off. Mister Sottil è squalificato e sarà sostituito in panchina dal vice Baroncelli. In tribuna presente il patron Pulcinelli.

Il Cittadella di Mister Venturato, con gli ex D’Urso, Baldini e Beretta, dovrà fare a meno di Gargiulo squalificato e gli infortunati Benedetti e Tavernelli. FORMAZIONI UFFICIALI ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Saric (32′ Eramo), Buchel (44’s.t. Mosti), Caligara; Sabiri; Bajic (26’s.t. Bidaoui), Dionisi. A disposizione: Sarr, Cacciatore, Quaranta, Corbo, D’Orazio, Danzi,Parigini, Cangiano, Simeri Allenatore: Baroncelli (Sottil squalificato) CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Vita, Perticone (17’s.t. Donnarumma), Frare, Camigliano; Proia, Iori, Branca; Rosafio (28’s.t. Mastrantonio); Beretta (17’s.t. Baldini), Tsadjout (28’s.t. Ogunseye). A disposizione: Kastrati, Adorni, Ghiringhelli, Cassandro, Pavan, D’UrsoAllenatore: Venturato Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Ass. 1 Affatato (VCO) Ass.2 Di Gioia (Modena).

RETI:- 38′ Buchel, 48′ Bajic

AMMONIZIONI: Frare, Perticone, Rosafio (C.) Buchel (A.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

48′ termina il match, l’Ascoli è matematicamente salvo

45′ assegnati 3 minuti di recupero

40′ Kragl in contropiede si invola verso l’area, rallenta e serve Bidaoui che si fa murare il tiro

39′ contropiede Ascoli ancora Dionisi in area non è cinico e si divora l’ennesima occasione

38′ Pericoloso il Cittadella cge si fa vedere in area in più occasioni

35′ Bidaoui si divora il gol a tu per tu con Maniero entra in area ma non centra la porta tirando a lato della porta

30′ Brosco è bravo in chiusura su Ogunseye che cerca il tiro ravvicinato in area defilato sulla sinistra

26′ Dionisi si divora il tris, bravissimo a recuperare una palla sulla trequarti si invola in area e tenta di ingananre Maniero con la punta palla che termina sulla rete esterna a sinistra

22′ punizione per il Cittadella dal limite sinistro dell’area bianconera, Leali si distende e getta la palla in fallo laterale

20′ ammonito Buchel

19′ Dionisi si libera con un bel dribbling in mezzo a tre difensori, viene fermato fallosamente al limite dell’area, l’arbitro lascia proseguire

14′ palla che rimbalza al limite dell’area granata, Vita colpisce la testa di Sabiri, punizione per gamba tesa al limite dell’area a destra. BAtte Kragl mancino forte e pericoloso, respinge Maniero

9′ entrata fallosa su Dionisi a centrocampo, l’attaccante si tocca la caviglia ma si rialza

3′ Caligara ruba palla sulla propria trequartim serve Bajic al limite, stop e tiro che termina di pochissimo sopra la traversa

1′ scrontro in difesa tra Kragl e Rosafio, ammonito il granata

PRIMO TEMPO

48′ GOL ASCOLI. Bajic raddoppia, assist al bacio di Dionisi che di spalle riesce a servire il centravanti in area, stop e tiro rasoterra sotto le gambe di Maniero

46′ Bajic serve Dionisi al limite stop e tiro deviato in corner da Maniero

45′ assegnati 4 minuti di recuper

40′ Occasione per DIonisi in area che non impatta la palla

39′ Iori si ferma dolorante e chiede il cambio ancora problemi per lui alla schiena e al collo dopo la brutta caduta al 24esimo. Al suo posto Pavan

38′ GOL ASCOLI. Buchel sblocca il risultato con un tiro dai 25 metri deviato da Vita che inganna Maniero e la palla si infila in rete

36′ occasione per Caligara imbeccato in area sulla sinistra da Kragl, tiro di prima che termina sul fondo

32′ Eramo subentra all’infortunato Saric

24′ sulla ribattuta una serie di rimpalli cade molto male Iori dopo un contrasto e viene soccorso in barella. Anche Saric dolorante alla coscia destra chiede il cambio

23′ corner dalla sinistra Proia di testa colpisce il palo destro

22′ Sabiri perde palla sulla trequarti si innesca un contropiede pericoloso dove arriva al tiro Proia, Leali è bravo a deviare in corner

21′ tiro cross di Saric dalla destra che sfiora la traversa

18′ Brutto fallo a centrocampo di Frare in scivolata su Sabiri da dietro, ammonito il giocatore del Cittadella

12′ Proia si libera bene al limite e tira, devia di schiena Brosco sulla ribatutta ritorna il pallone in area tiro debole di Tsadjout para Leali

11” Tsadjout mette in difficoltà Pucino e Brosco che non si capiscono e nel caos spazza Brosco in corner

8′ gran tiro di Krahl dalla distanza, un siluro che termina di poco a lato del palo alla sinistra di Maniero

5′ Buona manovra offensiva con Sabiri che coglie DIonisi in area, ilfermato pero da Perticone

0′ INIZIA IL MATCH Ascoli con il completo nero e calzettoni rossi

