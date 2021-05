ASCOLI PICENO – Scontro l’8 maggio nel Piceno.

Incidente tra moto e furgone nella zona industriale di Ascoli Piceno.

Soccorsa la coppia, in sella alla moto, marito e moglie.

La donna è finita al Torrette in eliambulanza, l’uomo al Mazzoni in ambulanza.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi, Forze dell’Ordine per i rilievi, in fase di accertamento.

