ACQUASANTA TERME – Iniziative sociali.

Sabato 15 maggio ad Acquasanta Terme verranno inaugurati due progetti finanziati dal Comitato Sisma Centro Italia-Tavolo di Coordinamento dell’Alta Valle del Tronto: a partire dalle ore 15.30 si aprirà a Cagnano con “Le memorie dei cassetti”, progetto fotografico curato dall’Associazione Villa Cagnano, e alle 16.30 seguirà l’inaugurazione di Trame di Travertino 2021, progetto di durata biennale promosso dal Comune di Acquasanta Terme in collaborazione con il Comitato Sisma Centro Italia-Tavolo di Coordinamento dell’Alta Valle del Tronto, sostenuto da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e realizzato dall’Associazione Terra Vettore APS (coordinamento: Pierluigi Giorgi, Patrizia Gagliardi, Giulia Menzietti).

Nell’alta valle del fiume Tronto emerge un significativo numero di cave di travertino, materia e strumento che Trame di Travertino mette in campo per valorizzare risorse e potenzialità del patrimonio dei territori colpiti dal sisma dell’Italia centrale. Nella scorsa edizione è stato aperto il percorso escursionistico dell’anello di Valledacqua (da Paggese a Valledacqua passando per Castel di Luco): un antico sentiero trasformato in un suggestivo itinerario di installazioni in travertino a cielo aperto. Nel tratto iniziale del tracciato, il Simposio Trame di Travertino 2020 ha collocato delle opere in travertino site specific, realizzate da artisti residenti nel cratere, selezionati da una call for artist.

Nell’edizione 2021 questo suggestivo dialogo tra travertino, arte e paesaggio è stato implementato con l’inserimento di altri quattro interventi, realizzati da altri artisti selezionati tramite call (nella foto allegata da sx a dx: Davide Calvaresi, Umberto Maoloni, Lucia Andreozzi, Valeria Talamonti). In questa seconda fase la fruizione del cammino è stata estesa ad un pubblico più ampio, in una logica inclusiva capace di offrirne l’esperienza anche a persone con disabilità. Il percorso artistico di Trame di Travertino, curato dall’Associazione Terra Vettore, offre oggi al pubblico la possibilità di interagire con un totale di 12 installazioni in travertino, in un tratto che si estende principalmente da Paggese a Castel di Luco. Il percorso, certificato da Officina dei sensi è garanzia di accessibilità e sicurezza per una esperienza sensoriale in contesto esclusivo.

I dettagli dell’evento e eventuali comunicazioni/variazioni sono disponibili sul sito http://www.terravettore.it/

