ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale ascolana ha pubblicato un nuovo avviso per promuovere interventi rivolti alle famiglie residenti nel Comune di Ascoli Piceno che, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid, vivono una situazione di difficoltà socio economica tale da non consentire loro di sostenere le spese primarie.

“Questo periodo di pandemia ha alterato, peggiorandoli, gli equilibri economici di molte famiglie ascolane – spiega il Sindaco Marco Fioravanti – per questo motivo il nostro impegno principale, nell’ultimo anno, è stato quello di rafforzare le nostre azioni nel sociale, promuovere iniziative, trovare soluzioni e finanziamenti per aiutare i cittadini più bisognosi. Nonostante siano stati attivati dal Comune numerosi progetti, sul lungo periodo, per il rilancio del territorio, il welfare rappresenta la nostra priorità. Oggi più che mai i cittadini hanno bisogno di confidare nella propria Amministrazione e sentire la vicinanza di quest’ultima sempre attenta al loro benessere e serenità”.

“Per questo abbiamo lavorato alacremente per emanare quanto prima un ennesimo bando – prosegue l’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Brugni –. Questa volta le famiglie, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, saranno supportate nel pagamento di spese relative al canone di locazione e oneri accessori (per un debito massimo riscontrato fino al 30 aprile non superiore ad euro 8 mila). Non solo, offriremo un contributo per le spese per le principali utenze domestiche, come acqua, luce e gas, e per quelle relative ai servizi scolastici comunali, e cioè relative ai trasporti, alla refezione scolastica e alle rette degli asili nido.

Possono presentare domanda le persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Ascoli Piceno con un reddito del nucleo familiare, il cui valore Isee (Isee ordinario o Isee corrente se in possesso dei requisiti), non superiore a 10 mila euro.

I percettori dell’intervento economico straordinario comunale nella presente annualità 2021, potranno concorrere al presente bando con la consapevolezza che il contributo massimo concedibile, qualora risultassero in possesso dei requisiti per l’ottenimento dello stesso, sarà pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito istituzionale e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre il 31 maggio 2021 secondo una delle seguenti modalità:

– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17);

– a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

– a mezzo e-mail : protocollo@comune.ap.it: specificando nell’oggetto “Bando contributi spese primarie 2021”.

Si evidenzia che nell’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune, il termine ultimo sarà quello delle ore 12 per la consegna a mano e delle ore 24 per l’invio via mail o pec.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna. Le domande di contributo pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse.

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza per la presentazione della domanda è possibile contattare:

– l’Urp, che è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, ai seguenti numeri: 0736/298910 – 298916 – 298917 o via e-mail all’indirizzo: urp@comune.ap.it ;

– L’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri 0736/298513 e 3293603850 dalle ore 8.30 alle ore 12,30. Si rinvia al sito comunale la consultazione del bando e dei requisiti di partecipazione.

