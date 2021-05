ROMA – “Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40″.

Così in una nota l’Ansa il 12 maggio.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.