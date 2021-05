FOLIGNANO – A breve partiranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Como e via Cremona a Folignano. Approvato il progetto definitivo, le opere inizieranno entro l’estate: si tratta di un finanziamento di 200 mila euro reso possibile grazie al Commissario Straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini.

“Questo intervento metterà in sicurezza i pedoni, creerà un miglioramento del decoro urbano ed una situazione ordinata della mobilità di questa zona – dichiara Manuel Angelini, consigliere delegato ai lavori pubblici -. L’opera rappresenta il prosieguo di un progetto di riqualificazione del territorio comunale: un processo iniziato dalla precedente amministrazione e punto cardine del nostro programma elettorale”.

Nel frattempo il Comune di Folignano ha concesso l’utilizzo gratuito dell’area verde di piazza Simon Bolivar per lezioni di danza classica, moderna, hip hop all’aperto dal 3 maggio al 12 giugno all’associazione Danzarte, l’utilizzo gratuito di piazza Bolivar e area esterna adiacente il PalaRozzi per attività fisica all’aperto (lezioni di danza) dal 4 al 27 maggio all’associazione Siempre Pa’Lante e all’associazione Lab 22 il parco giochi di via Cagliari per i mesi di maggio e giugno.

“La nostra volontà è dare una mano a queste associazioni che si sono trovate in difficoltà a causa delle restrizioni e delle chiusure delle attività in questo periodo” spiega Daniele Tonelli, consigliere delegato allo sport.

