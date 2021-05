ASCOLI PICENO – Il comitato provinciale presieduto da Antonio Benigni , riparte con le sue attività. Da sempre il Centro Sportivo Italiano concepisce lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, e adesso dopo un lungo anno di stop alle attività sportive si riparte con grande entusiasmo.

Si riparte con le attività del Calcio a 5, per le categorie Open e Allievi, con la fase provinciale di qualificazione, iscrizioni e tesseramenti gratuiti per atleti e società, termine delle iscrizioni 26 maggio. La categoria Open comprende i nati dal 2005 e precedenti, la categoria Allievi invece comprende i nati dal 2005 al 2009.

L’inizio del campionato è previsto per il 3 giugno, le gare si disputeranno sui campi messi a disposizione dal Comitato a partire dalle ore 20 e in rispetto delle normative vigenti. IL referente per le iscrizioni è Fabio al numero: 328 7042060.

Dopo un percorso di Formazione per circa 60 Operatori dei Centri Estivi per Laureati Scienze Motorie e Istruttori di ginnastica ripartono anche, con iscrizioni apert dal 7 giugno fino al completamento dei posti disponibili, i campi estivi.

I Centri estivi del CSI, si terranno nel rispetto dei protocolli Covid per: Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto e Grottammare per info è possibile contattare il referente Guido 335.5635166. Per Ascoli Piceno e Offida è possibile contattare il Referente Valentino 338.4040600 per Centobuchi contattare il referente Matteo 329.9266651, Per ulteriori informazioni visitare il sito www.csi-ap.it

