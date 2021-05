ASCOLI PICENO – Nello scorso mese di aprile ad Ascoli Piceno è stata formalizzata la costituzione della prima Associazione Marchigiana dedita alla spezia pregiata che ha preso il nome di Associazione Zafferano Marchigiano Aps, libera apolitica e apartitica, fondata con il proposito di ampliare e diffondere la cultura e la conoscenza dell’Oro Rosso Marchigiano.

I soci fondatori dell’Associazione provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti, ma li accomuna la volontà di promuovere il ruolo essenziale del dialogo, della conoscenza e della riflessione quali strumenti per superare le diffidenze culturali e per stimolare la consapevolezza che le culture alimentari, come gli esseri umani, non esistono se non in relazione le une con le altre.

I soci fondatori sono: Elis Marchetti, Roberto Tomasone, Tiziana Restuccia, Nadia Cappanera, Daniele Duca, Patrizia Di Luigi e Piero Marini.

L’associazione Zafferano Marchigiano è nata con lo scopo di difendere, salvaguardare e promuovere la pregiata spezia che da secoli viene prodotta nella Regione Marche, con l’intento di una reale valorizzazione della conoscenza dello zafferano e di una maggiore diffusione sul territorio nazionale di questo prodotto, sarà inoltre un organismo democratico che supporterà concretamente tutte le realtà produttive presenti nella regione Marche, si pone come strumento che va oltre il marchio, incidendo su rigorose regole produttive a garanzia di una spezia di altissima qualità, offrendo sicurezza alimentare e tracciabilità del prodotto al consumatore finale..

Si terrà sabato 12 giugno 2021, alle ore 18.30, presso la suggestiva location del Conero Golf Club di Sirolo (AN), la prima serata di gala organizzata dall’Associazione Zafferano Marchigiano. I temi trattati all’insegna: “ Storia e Futuro dello Zafferano Marchigiano” saranno molteplici, durante l’evento si ripercorre l’importanza culturale, economica e antropologica della pregiata spezia che nasce e cresce nella Regione Marche. Nel programma saranno diversi gli interventi sui valori gastronomici, culturali, nutrizionali e medicali dello zafferano, trattati dai docenti Universitari del Comitato Scientifico dell’Ente. L’occasione perfetta per conoscere da vicino il mondo e i segreti dell’oro rosso punta di diamante della Regione Marche. Momenti di convivialità all’insegna della sostenibilità, dei sapori autentici e delle Eccellenze Marchigiane.

Durante l’esclusivo evento saranno approfondite le varie tematiche di interesse sociale, una vera occasione di incontro tra i produttori regionali e un pubblico esperto composto da operatori della stampa specializzata, buyer nazionali ed esteri, influencer e wine & food lover, prendendo parte ad un tour promozionale mirato alla valorizzazione del territorio e della pregiatissima spezia. Sarà un opportunità per scambiare opinioni, di conoscere le novità e le tendenze del mercato alla presenza delle più alte cariche dello Stato, oltre a esponenti delle Amministrazioni locali, militari e religiose che terranno a battesimo piatti inediti appositamente realizzati dal famoso Chef Elis Marchetti, testimonial dello Zafferano Marchigiano, il tutto durante uno showcooking, una masterclass e molto altro ancora.

Link allo Statuto associativo: https://drive.google.com/file/d/1yreSqQZzxfijJW2sk8qju6XTe6o6IRU0/view?usp=sharing

