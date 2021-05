OFFIDA – Tragedia il 17 maggio.

A causa di un malore improvviso è morto, a soli 24 anni, Samuele Fabrizi di Castignano mentre era al lavoro ad Offida in un’azienda.

Vani, purtroppo, i soccorsi del 118.

Due comunità sconvolte dal terribile accaduto.

Di seguito la nota di cordoglio del sindaco di Castignano, Fabio Polini.

La Tua Vita volata via così prematura, così giovane, sembra tutto così impossibile, sembra inverosimile, siamo rimasti senza parole. Nel silenzio e nelle lacrime che scendono copiose tra di noi , ci chiediamo il perché, come sia stato possibile e, non trovando risposte a tutto ciò, non ci si da pace e, ognuno cerca nella propria fede una risposta.

Tantissimi tuoi amici oggi ti sono vicini, in questo abbraccio ideale per poterti dimostrare tutto il loro grande affetto, per quello che sei stato per loro, per i tuoi modi gentili, per la tua disponibilità , per quei toni sempre bassi, concilianti e allegri nel condividere insieme progetti e passioni, come quella per la moto a cui eri particolarmente affezionato. Segno di un’amicizia vera e profonda.