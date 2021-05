PAGLIARE DEL TRONTO – Il Magnifico Rettore dell’Università di Macerata, Francesco Adornato, ha voluto dedicare una visita alla Locanda del Terzo Settore Centimetro Zero di Pagliare del Tronto, intrattenendosi con i giovani collaboratori protagonisti del progetto, tutti con disabilità intellettiva di diverso grado.

Il Rettore è stato accolto dal direttore di sala, Marino, che ha fatto gli onori di casa presentando le attività della Locanda e le mansioni che i ragazzi svolgono ogni giorno. Il prof. Adornato ha parlato dell’importanza dell’integrazione e della socialità e di come Centimetro Zero sia riuscito a fonderli con l’arte culinaria e l’accoglienza, “creando un ambiente che racconta l’attenzione e la passione dedicati al progetto sociale”.

L’Università di Macerata, tra gli Atenei storici più importanti del territorio, ha sempre avuto una stretta collaborazione con il Comune di Spinetoli che in passato ha ospitato corsi universitari. Emozionati per la visita del Rettore, i responsabili della Locanda hanno espresso tutta la loro gratitudine per la sua presenza, sottolineando la profonda esperienza dell’Ateneo nella formazione dei docenti di sostegno, con la facoltà di Scienze della Formazione, ed il successo di iscrizioni, che hanno superato quota 10 mila, ottenuto grazie all’impegno e alla professionalità del prof. Adornato e dei suoi docenti e collaboratori.

La Locanda Centimetro Zero, realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, si avvicina a grandi passi al suo sesto compleanno ed è pronta a raccogliere la sfida di una estate all’insegna della ripartenza dopo i difficili mesi segnati dalla pandemia

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.