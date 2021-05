In occasione della Giornata mondiale del gioco, fissata per il 28 maggio, l’ASD APS Centro Iniziative Giovani organizza una vera e propria maratona online di scacchi che prenderà il via alle ore 14 e andrà avanti fino alle 20

di Gianluigi Clementi

ASCOLI PICENO – La maratona di scacchi online, organizzata dall’ASD APS Centro Iniziative Giovani e realizzata con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche e con la collaborazione tecnica dell’ASD La Torre Smeducci, prenderà il via alle ore 14 di venerdì 28 maggio e avrà la durata di 6 ore (conclusione della competizione alle ore 20 del medesimo giorno).

L’iniziativa, che si svolgerà in concomitanza con la Giornata mondiale del gioco, consente la partecipazione gratuita di persone di ogni età e senza limitazione di provenienza. Un appuntamento da non perdere, rivolto a tutti i giocatori di scacchi del mondo. Il tempo di gioco della manifestazione è di cinque minuti. Il torneo sarà valido per l’elo Lichess e si svolgerà sulla piattaforma www.lichess.org.

Riguardo le iscrizioni, per ricevere la password di partecipazione e per eventuali informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: 3495711408 oppure cig@cooperativemarche.it. È possibile partecipare in tutto o in parte all’evento, iscrivendosi quando si vuole, prima del termine dello stesso.

Per i residenti nel territorio della Regione Marche il torneo è valido come primo Campionato regionale U.S. Acli di scacchi, e al vincitore andrà il titolo di campione regionale U.S. Acli Scacchi dell’anno 2021.

Come premi sono previsti cinque completi scacchi più scacchiera con borsa al decimo, ventesimo, trentesimo, quarantesimo e cinquantesimo classificato.

Qui per il link al torneo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su Twich a questo link.

