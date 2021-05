Mesi difficili e di difficoltà economica che sono stati superati anche col grande aiuto dei cittadini di Ascoli e della Parrocchia da sempre vicini agli operatori del circo attraverso tantissime donazioni di cibo e non solo

ASCOLI PICENO – Dopo 8 mesi fermi nella zona tra Monticelli e Brecciarolo, gli artisti del circo “Madagascar”, potranno tornare alle loro attività.

Mesi difficili e di difficoltà economica che sono stati superati anche col grande aiuto dei cittadini di Ascoli e della Parrocchia da sempre vicini agli operatori del circo attraverso tantissime donazioni di cibo ma non solo, artisti che hanno dovuto mantenersi e mantenere i loro animali, giraffe, leoni, cammelli, cavalli e elefanti senza potersi sostenere economicamente con gli spettacoli per via delle direttive anti Covid-19.

Nel cartello si legge: “Grazie Ascoli da parte del circo Orfei”

Da martedì 1° giugno a domenica 13 giugno però riparte il Circo Madagascar a Monticelli con 2 spettacoli al giorno e la domenica mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13 è possibile visitare il grande Zoo viaggiante

Per i biglietti ecco il link> BIGLIETTI

VIDEO



