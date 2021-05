ASCOLI PICENO – Aprono ufficialmente le iscrizioni alla Human Business School © del dipartimento Simbiosofia Management e per agevolare la partecipazione dei giovani imprenditori (o aspiranti tali) del territorio, la società T&P Consulting di Emanuela Tranquilli ha deciso di stanziare un grande contributo in termini di erogazione di borse di studio da 350 euro, 700 euro e 1400 euro a seconda del percorso scelto.

La scuola prevede due corsi di alta formazione che rilasciano qualifiche valide a livello europeo: il primo corso “Tecnico nella gestione delle risorse umane” corrisponde al profilo numero 116 del repertorio nazionale delle figure professionali e mira a formare un esperto nella Gestione HR ma non solo. Il programma, decisamente innovativo, nel panorama della formazione in Italia prevede moduli che vogliono trasferire competenze e abilità in materia di orientamento e bilancio di competenze aziendale, counseling organizzativo, corporate coaching, team building, progettazione formativa, monitoraggio dei progetti e dei processi, progettazione europea, selezione del personale, assessment aziendale, project management, valutazione dello stress lavoro correlato e strategie di intervento.

Il secondo corso “Tecnico nella gestione dei sistemi di qualità in azienda” corrisponde al profilo n.110 del repertorio nazionale delle figure professionali e vuole formare un esperto nella gestione dei processi di innovazione, miglioramento e sviluppo delle aziende con particolare attenzione all’utilizzo dei sistemi di gestione qualità, sostenibilità, sicurezza e responsabilità sociale d’impresa. I partecipanti apprenderanno conoscenze, competenze e strumenti operativi per svolgere audit aziendali, progettare e gestire azioni e processi di miglioramento per guidare le aziende a governare con consapevolezza e profitto i propri progetti, processi e prodotti. Sarà data particolare attenzione alla Iso9001 per la gestione della qualità aziendale, alla Ohsas18001 per la gestione della sicurezza, alla Iso14001 per la sostenibilità ambientale ed alla Sa8000 per la gestione dei processi legati alla qualità umana, etica e sociale dell’impresa. Il corso prevede inoltre un modulo unico nel suo genere, assolutamente nuovo nel nostro territorio, ma già ampiamente noto in paesi esteri: parliamo della “Philosophy for business” come strumento di lavoro del CPhO – Chief Philosophy Officer, figura emergente in America ed in Europa e metodologia in grado di portare valore aggiunto e generare futuro per le persone e per le aziende.

Ma non è tutto: i due corsi di alta formazione, frequentati in sequenza, costituiscono la “Human Business School ©” una idea esclusiva di Simbiosofia atta a formare professionisti a 360° pronti ad inserirsi con successo nel mercato del lavoro ed a fare la differenza! Due qualifiche professionali valide Italia ed Europa che, per non farsi mancare davvero niente, vengono riconosciute anche dal Coordinamento Nazionale dei Counselor professionisti ai sensi della Legge 4/13 per l’iscrizione al Registro Nazionale in qualità di Counselor con attestazione aggiuntiva da parte del Mise – Ministero dello sviluppo economico.

“Sempre più le aziende – commenta il Dottor Cristian Flaiani – hanno bisogno di personale qualificato che sia capace di portare valore nel proprio operato e di generare valore e vantaggio competitivo per le aziende stesse. Alla maggior parte dei dipendenti viene richiesto oggi un elevato livello di motivazione e coinvolgimento nei processi aziendali, tanto che il costrutto di “impiegato”, nella sua accezione di passività, tende quasi a svanire per essere sostituito da termini e concetti legati alla pro-attività, alla intraprendenza, alla partecipazione che a loro volta sono legate a capacità di gestione complesse ed a processi superiori di ordine meta-cognitivo”.

“Crediamo molto nella proposta di Simbiosofia – aggiunge la Dottoressa Emanuela Tranquilli – Ed è per questo che vogliamo aiutare le persone attraverso l’erogazione di borse di studio finalizzate a sostenere la partecipazione a percorsi di formazione di assoluta qualità (io stessa ho partecipato in un passato non molto lontano) e credo che questi percorsi siano utili sia a chi immagina di essere assunto alle dipendenze sia a chi immagina di creare il proprio lavoro come libero professionista sia a chi avrà la possibilità di svolgere un doppio lavoro come molti amici e colleghi che conosco”.

Dobbiamo considerare infine il fatto che tali percorsi possono essere utili a chi già lavora (con lo scopo di ottenere qualificazioni e certificazioni di competenze e soprattutto ai nostri giovani in cerca di occupazione in un mercato instabile ma ricco di possibilità per chi decide di formarsi, crescere e pianificare in modo consapevole il proprio futuro.

Tutte le informazioni sono disponibili sull’area news del sito ufficiale: www.simbiosofia.it

