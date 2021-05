ANCONA – “La campagna di vaccinazione – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in una nota diffusa il 20 maggio – prosegue senza sosta e nonostante qualche disguido nelle forniture delle dosi, tutti i richiami sono garantiti. È di ieri la consegna di oltre 50mila dosi di Pfizer”.

“Ricordo, e di questo ringrazio innanzitutto gli operatori sanitari sempre in prima linea, che le Marche da mesi sono tra le prime regioni in classifica che si distinguono per efficienza ” conclude Saltamartini.

