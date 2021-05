FOLIGNANO – Esenzione totale della Tari per le attività produttive per il 2020 e 2021. Tutte le utenze non domestiche del comune potranno godere di contributi economici. Lo annuncia l’amministrazione folignanese. “Abbiamo ascoltato le esigenze degli operatori. Pensiamo sia meglio fare un’opera pubblica in meno, ma dare una risposta simile in un momento così delicato. In questo periodo abbiamo messo in campo più misure per supportare tutte le fasce: dai buoni spesa, al bando per le attività produttive. È un momento di difficoltà per tutti: vogliamo essere vicini a chi sta pagando non poco il prezzo di questa pandemia” dichiara il sindaco di Folignano, Matteo Terrani.

Sarà necessario essere in regola con i pagamenti fino al 2019, per richiedere il contributo c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre: chi ha pagato la tassa nel 2020 potrà ottenere il rimborso. L’impegno da parte del Comune di Folignano sarà di oltre 200 mila euro.

“Abbiamo un bilancio che ci lascia spazi per interventi straordinari come questo – aggiunge il vicesindaco Angelo Flaiani -. Per diverse attività del territorio, oggi in grande sofferenza, il peso della Tari incide con un costo da 3 mila a 5 mila euro all’anno. Abbiamo previsto un contributo economico cosicché non si ripercuota sulle utenze domestiche. Entro i primi del mese di giugno la norma sarà approvata dal consiglio, in seguito predisporremo gli atti: a tutte le attività sarà data comunicazione attraverso una raccomandata”.

“Nessuno ha prodotto azioni così dirette. È un atto pratico del lavoro di squadra. Si tratta di un’opportunità importante: si riverberà nel futuro” concludono l’assessore Serena Accorsi e il consigliere Daniele Tonelli.

