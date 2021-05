Il Centro Sportivo Italiano, in conformità alle linee guida emanate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per La famiglia, al fine di garantire una ripartenza “in sicurezza” ha avviato il progetto SAFE SPORT

ASCOLI PICENO – Si va verso un ripristino del “diritto alla socialità ed al gioco” dei minori. Siamo ancora una volta ai blocchi di partenza e, di nuovo, il Centro Sportivo Italiano è pronto per restituire ai giovani ed ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie, un segno di Speranza, che non è venuto mai meno durante questo periodo.

“Siamo Consapevoli che quella che sta arrivando sarà ancora una volta, una estate sotto il segno del Covid ma come lo scorso anno, questo periodo di emergenza Covid ha provocato delle ripercussioni in tutta la popolazione mondiale, ed il perdurare sta “segnando” in modo preoccupante i nostri ragazzi e le loro famiglie. Sono loro a risentire maggiormente di questa restrizione forzata, sono soprattutto i più piccoli, che in questa fase andranno non solo osservati ma anche reintrodotti in contesti di positività e socializzazione. I bambini hanno perso le loro abitudini, il tempo scandito da attività quotidiane, quelle che aiutano a costruire una sicurezza e che li rendono capaci di interagire con l’ambiente.”

“Se è vero che c’è stata l’occasione di vivere maggiormente la famiglia, in molti casi la conciliazione dei tempi familiari con il lavoro, hanno costretto i bambini ad essere spesso davanti una tv e/o al telefonino, inoltre la didattica a distanza, se da una parte ha garantito la prosecuzione della scuola, dall’altra ha fatto in modo che dietro ad ogni PC c’era un mamma che piangeva, costretta ad inventarsi di tutto e di più per convincere i propri bambini ad essere interattivi con la “telescuola”.

In questo senso, il periodo estivo con la proposta dei Centri Estivi, può rappresentare una grande opportunità, per far recuperare la socialità dei bambini attraverso una alleanza tra le istituzioni e le organizzazioni presenti sul nostro territorio che offrono questo tipo di servizio.

Per iscriversi è necessario scaricare il modulo di iscrizione per il luogo dove si desidera iscriversi: Grottammare, San Benedetto del Tronto, Porto D’Ascoli. www.csi-ap.it

Il Centro Sportivo Italiano, in conformità alle linee guida emanate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per La famiglia, al fine di garantire una ripartenza “in sicurezza” ha avviato il progetto SAFE SPORT predisponendo Protocolli – Formazione per tutti gli operatori impegnati in tale servizio. “Avere a cuore i ragazzi ed il loro destino è una responsabilità di tutti ed un investimento sul “nostro” futuro.”

Sono attivi anche i Bonus centri estivi 2021 attivo fino al 30 giugno sul sito dell’Inps il servizio per chiedere il nuovo bonus centri estivi, baby sitter e servizi integrativi per l’infanzia

