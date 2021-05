MONTALTO DELLE MARCHE – La Pizzeria Apperò di Patrignone (Montalto delle Marche) si è aggiudicata il terzo premio del concorso “Food Advisor Challenge” indetto da “Mangia e Bevi le Marche”. Questa la formazione vincente del locale: Chiara gestiste la cucina e la sala, insieme a mamma Serena, papà Giuseppe, il cugino Gennaro, la migliore amica Paola e il pizzaiolo Romario, che è anche il fidanzato di Chiara.

Si tratta di un riconoscimento su base “popolare”, già arrivato su Facebook grazie ai quasi 200 voti ottenuti dal locale montaltese, su un totale di 1700 e su oltre 170 locali segnalati sulla pagina Facebook di “Mangia e Bevi le Marche”. Ma la premiazione ufficiale è avvenuta solo ieri, nella Pizzeria di Chiara e della sua allegra e unita famiglia, alla presenza dei rappresentanti di “Mangia e Bevi le Marche”, del sindaco di Montalto delle Marche e di altri esponenti dell’Amministrazione e del tessuto cittadino.

Si tratta di un riconoscimento importante che valorizza un piccolo locale a conduzione famigliare, in cui a spiccare è l’attenzione alla clientela, oltre alle ottime specialità culinarie.

“Che orgoglio sapere che un’eccellenza gastronomica della nostra Montalto ha vinto questo premio a livello regionale. L’Amministrazione comunale si è complimentata con l’intero staff in quanto il riconoscimento ricevuto è un’occasione di visibilità per l’intera comunità montaltese. Sono tante e variegate le proposte gastronomiche della nostra Città ma quando il prestigio è anche riconosciuto in questo modo, a giovarne è l’intero indotto e la soddisfazione è condivisa” – ha dichiarato Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche.

