ASCOLI PICENO – L’alpino Claudio Tassotti (tenente della Julia) è stato nominato alla guida del gruppo delle Penne Nere di Ascoli Piceno in luogo del geometra Bernardino Virgulti.

La nomina, avvenuta in occasione dell’assemblea annuale dei soci tenutasi domenica 23 maggio, è stata anche l’occasione per il rinnovo del consiglio direttivo il quale sarà quindi presieduto da: Bruno Brigidi, Pasqualino Cappelli, Daniele Caramia, Pierluigi Molteni, Efrem Nardecchia, Paolo Vagnoni, Antonio Ventriglio e Bernardino Virgulti.

A proposito della nomina il gruppo Alpini di Ascoli Piceno fa sapere: “Tassotti, iscritto al gruppo di Ascoli da oltre trent’anni, raccoglie l’importante eredità delle esperienze maturate dai suoi predecessori i quali hanno permesso agli Alpini del Piceno di distinguersi per la costante collaborazione con le istituzioni locali, per l’impegno nel sociale e per i numerosi progetti di coinvolgimento delle scuole volti a tramandare alle nuove generazioni la nostra storia e i valori della nostra costituzione”

In seguito all’assemblea Mauro Corradetti è stato confermato segretario del sodalizio ascolano.

