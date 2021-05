CASTIGNANO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 25 maggio, da Questione Natura.

Castignano è “Mask Free”: abbiamo raccolto da terra solamente 12 mascherine. Siamo rimasti incantanti in questo borgo incastonato come un diamante nelle colline Picene. Un luogo dove abbiamo ritrovato un’Italia vecchio stampo, lontana dalla crisi e dai malesseri diffusi. Ma piuttosto un’oasi di pace dove le persone vivono coese con l’ambiente, dove la pandemia è stata gestita in maniera esemplare, dove il clima di uno stile di vita del tutto marchigiano lo abbiamo inalato alla prima boccata d’ossigeno.

Un grazie sentito al Sindaco, Fabio Polini, sempre in prima linea per le necessità dei suoi cittadini, ci ha fatto sentire a casa. Inoltre Castignano è un polo di cultura e folklore, dove ogni anno si svolge il tradizionalissimo “Templaria Festival”: il fascino della Medioevo a Castignano. Un saluto ai castignanesi e al loro posto prezioso, ci vediamo presto Questione Natura, questione di priorità.

