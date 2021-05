ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 25 maggio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Ad Ascoli Piceno il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, da pochi giorni insediatosi come Autorità di Governo, si è recato in visita alla Caserma “Maresciallo Capo Sergio Piermanni”, sede del Comando Provinciale Carabinieri, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Giorgio Tommaseo.

Nel corso dell’incontro, Il Comandante Provinciale, in sede di briefing alla presenza degli Ufficiali in servizio in provincia, ha presentato al Prefetto l’assetto ordinativo dell’Arma sul territorio, composto da ben 23 Comandi Stazione e due Comandi di Compagnia oltre alla struttura del Comando Provinciale, sottolineando la capillarità della dislocazione e ponendo in evidenza la grande importanza per i Carabinieri del contatto con il cittadino e il rapporto di reciproca e solida fiducia instaurato da decenni con la popolazione picena.

Il Colonnello Tommaseo, nel corso del suo intervento, ha inoltre fornito in maniera puntuale i dati dell’attività Istituzionale posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale sia in termini preventivi che repressivi, sottolineando il dato complessivo che vede procedere l’Arma per oltre il 90% dei reati che accadono in provincia ed evidenziando, seppur in un contesto che non presenta particolari criticità, la funzione fondamentale ed imprescindibile della Prefettura sia nel coordinamento delle Forze di Polizia secondo le rispettive, precipue competenze, sia, soprattutto in situazioni di emergenza come quella contingente, in ambito interagenzia. Al Prefetto De Rogatis a cui è stata data la più ampia disponibilità in termini di collaborazione Istituzionale, vanno i sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale.

