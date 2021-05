OFFIDA – Al via la terza edizione del Piano Festival “Vibrazioni armoniche”. Venerdì 28 maggio, alle ore 21, la pianista Gilda Buttà si esibirà al Serpente Aureo di Offida, con le Variazioni Goldberg BWV 988 di J.S. Bach.

“Dopo la lunga e forzata chiusura dei teatri in seguito alla pandemia mondiale – dichiara il direttore del festival, il Maestro Marco Sollini – poteva esserci migliore apertura di quella programmata a Offida. Sarà una vera e propria cura dello spirito immergersi nelle note di Bach e nella sua continua variata trasfigurazione di una delle più intense arie della letteratura barocca. Un concerto davvero da non perdere, affidato ad un’interprete poetica e creativa, una vera grande e sensibile artista”.

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra l’Associazione Marche Musica e il Comune di Offida.

“Mai come in questo momento – dichiara l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – c’è bisogno di note che facciano vibrare l’aria che respiriamo. Di quel nutrimento per l’anima che è la cultura”.

Gilda Buttà unisce il fuoco del temperamento siciliano a una lunga e variegata esperienza accanto a alcuni musicisti di rilievo mondiale, primo tra tutti il grande Ennio Morricone, che proprio alla pianista affidava tutte le bellissime colonne sonore dei suoi film più celebri. Così come i premi Oscar, Nicola Piovani e Oscar Luis Bacalov, e personaggi del mondo pop tra cui Mina, Vasco Rossi e Mango.

Ingresso gratuito al concerto con prenotazione obbligatoria a: associazionemarchemusica@gmail.com ; oppure chiamando l’Ufficio Cultura del Comune di Offida al numero 0736-888706.

