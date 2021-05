In piazza del Popolo

ASCOLI PICENO – Il Piceno si prepara per un grande show, una sorta di rinascita dopo l’emergenza Coronavirus, ancora comunque in corso.

Dario “Dardust” Faini sarà in concerto ad Ascoli Piceno il 19 giugno in piazza del Popolo per la data “zero” del suo nuovo Tour.

Oggi, 27 maggio, aperte le prevendite per l’acquisto dei tagliandi per l’evento ascolano.

