ASCOLI PICENO – Nella mattinata odierna, 27 maggio, il nuovo Prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, si è recato in visita presso la Caserma “Colle San Marco” della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo.

L’Autorità, accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Michele Iadarola, ha assistito a un briefing istituzionale alla presenza del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Tenente Colonnello Rocco Nicola Savino e degli Ufficiali dei Reparti della provincia.

Nel corso della visita, il Colonnello Iadarola ha illustrato la struttura organizzativa del Comando Provinciale e dei Reparti dipendenti, le funzioni di Polizia Economica Finanziaria che connotano le attività svolte quotidianamente dai militari impiegati sul territorio, gli aspetti salienti che caratterizzano la complessiva realtà del piceno soprattutto per ciò che riguarda le dinamiche economiche ed i conseguenti riflessi che ne possono derivare.

Il Comandante Provinciale ha, inoltre, illustrato all’Autorità prefettizia, i settori d’intervento operativo che attengono alla lotta all’evasione fiscale, alla tutela della spesa pubblica ed al contrasto all’economia illegale, quale espressione trasversale dell’azione ispettiva, rafforzata anche con la fruibilità della Dorsale Informatica, che è in grado, con un unico accesso, di rendere disponibile l’intero patrimonio informativo agli investigatori economico-finanziari.

Un’azione diretta e immediata a beneficio della salvaguardia di ogni libertà economica, delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole e in forte simmetria con l’ambito marittimo che, grazie alla dinamicità tipica delle unità nautiche, assicura la presenza del Corpo, per la repressione di ogni forma di illegalità e per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul mare, in virtù delle prerogative di specificità attribuite alla componente aeronavale.

Il Prefetto ha visitato inoltre la Sala Operativa del Comando Provinciale dove ha avuto modo di seguire quelle che sono le dinamiche che contraddistinguono il controllo economico del territorio, legato anche alla gestione del servizio di pubblica utilità “117” e le connesse evoluzioni.

Nell’occasione l’Autorità di Governo, esprimendo parole di apprezzamento per l’attività svolta in favore della collettività a tutela della sicurezza economico-finanziaria di cui la Guardia di Finanza è l’indiscussa garante, ha posto in evidenza la delicatezza dei compiti assolti dal Corpo in questo particolare periodo, di marcata crisi economica, nonché l’esigenza di mantenere alta l’attenzione su fenomeni che, inquinando l’economia, alterano il regolare funzionamento del mercato.

Il Colonnello Iadarola ha rivolto, a nome di tutte le Fiamme gialle della Provincia di Ascoli Piceno, un sentito ringraziamento al Prefetto De Rogatis per la visita che ha voluto riservare al Comando Provinciale, così da consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale e per l’azione di indirizzo e coordinamento che ha trovato, sin dal suo recente insediamento, pienamente concordi tutti i responsabili delle Forze di Polizia.

