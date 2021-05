ASCOLI PICENO- Abbiamo più volte raccontato attraverso foto e video lo stato di degrado della pista ciclopedonale di Monticelli e delle zone che collegano i vari tratti.

Alcune zone hanno subito poi una manutenzione mentre il ponte di Brecciarolo che dovrebbe essere demolito e ricostruito è ancora in una situazione preoccupante per tutti i cittadini e anche per chi ogni giorno lo attraversa per vari motivi.

FOTOGALLERY 27 MAGGIO 2021

Chiuso da ormai più di un anno riportiamo anche parte dell’articolo che avevamo dedicato con video al ponte che è ancora in situazione pericolante e chiuso da 11 transenne con la parte sottostante erosa e un palo della luce che non è più in posizione eretta da tempo e sta cedendo sempre di più.

Ecco l’articolo e video del 2020

8 maggio 2020

Brecciarolo, ecco il ponte che interrompe la pista ciclopedonale in direzione della piazza di Brecciarolo: pali della luce a rischio crollo dove parte del terreno ha ceduto. Sotto al ponte si può notare l’erosione sotto al cemento. Il ponte è chiuso al traffico automobilistico da alcuni mesi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.