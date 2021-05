ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 29 maggio, dall’Unione Sindacale di Base Area Vasta 5 a firma di Mauro Giuliani.

In data 27 maggio nell’incontro di Trattativa con la AV5, dato che ASUR era assente! Ultima trattativa svoltasi 8 aprile! Presenti delegati RSU USB, Cgil, Cisl, Fials, Nursind.

Al primo punto all’Odg su cui ci si è confrontati, è stato il “Piano ferie 2021”, CHE NON C’È! Dato che anche oggi nulla c’è stato formalizzato da parte dell’azienda! Addirittura NON è mai stato ritirata o modificata la SOSPENSIONE DELLE FERIE FATTA IL 30 OTTOBRE 2020 a firma del Direttore Area Vasta 5. USB ha chiesto il ritiro di tale “Avviso al personale”

Come USB abbiamo rappresentato il forte disappunto! Appare inverosimile che dopo oltre un Anno di Covid quest’anno è più problematico che mai, a causa della scarsa presenza di personale sanitario. La Pandemia non ha insegnato nulla alla nostra Dirigenza!! Come USB abbiamo chiesto, che venisse formalizzato al più presto e che devono essere fatte Assunzioni Stabili, sia utilizzando le graduatorie di concorso regionale per infermieri già definita sia di OSS e di altre figure come ostetriche tecnici di laboratorio tecnici di radiologia alle quali si può benissimo attingere. Inoltre abbiamo chiesto la proroga, fino a 36 mesi, di tutto il personale precario e stabilizzare il personale che ha requisiti al 31 dicembre 2021. Nulla è stato fatto!

La parte pubblica su questo non ha dato risposte…manca dunque la volontà dell’Azienda di farlo e non certo le risorse umane e i professionisti. Abbiamo contestato la visione del “recuperare” personale dai reparti invece di assumere! Abbiamo rappresentato che non accetteremo e daremo tutto il nostro supporto ai lavoratori, già abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, a cui non verrà garantito il diritto Contrattuale ai 15 giorni consecutivi feriali di ferie estive che sono quindi di fatto 15 giorni esclusi i festivi…pertanto almeno 17 giorni consecutivi totali! A tutte e tutti i lavoratori sia a tempo indeterminato che determinato!Invitiamo i lavoratori a esercitare i loro diritti e a formalizzare la richiesta di ferie estive. Dato che la AV5 ha garantito la fruizione delle ferie estive come sancito da CCNL a tutti i dipendenti dell’AV5.

Abbiamo chiesto oltre alla formalizzazione del piano ferie estivo anche la quantificazione del personale assunto e quello che verrà assunto, ci è stato comunicato 7 infermieri dal 1 luglio Sic, chiaramente abbiamo ribadito che sono numeri altamente insufficienti. Inoltre ci sono altre figure da assumere come le OSS invece che andarle a “recuperare” da reparti che ne hanno estremamente bisogno come ad esempio l’ortopedia di Ascoli! Abbiamo anche fatto presente che il piano ferie deve essere presentato e discusso dai rappresentanti dei lavoratori e non in riunioni di reparto dove non può essere deciso nulla se contrario alle norme e ai diritti contrattualmente dovuti!

Il secondo punto di discussione riguardava la premialità Covid del marzo maggio 2020. USB si prende il merito e lo abbiamo sottolineato su questa tematica di averla posta all’attenzione durante stato di agitazione davanti al prefetto dove abbiamo denunciato che la direzione ha unilateralmente pagato indennità, straordinario e in parte Premialità Covid senza contrattazione con la RSU, Utilizzando quasi certamente tutte le risorse Economiche disponibili! La proposta presentata è comunque carente in ogni aspetto sia economico che formale e questo abbiamo rappresentato chiedendo che venisse modificata sia riguardo alle risorse rimaste sia sui criteri e sulla seconda e terza fascia così come non è condivisibile. Ad esempio nella fascia seconda per la Premialità sono stati inseriti solo le figure dei tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio, chiaramente ne abbiamo chiesto che anche tutte le altre figure che hanno lavorato a stretto contatto con utenza sia nelle UO degli ospedali sia sul territorio devono essere ricompresi in questa fattispecie di Premialità intermedia!

Come Usb abbiamo ribadito, con forza, alla Direzione AV5 la necessità di entrare nello specifico dei criteri e del personale a cui sono stati pagati ore in straordinario, pagati forse a figure che da contratto non possono percepirlo e per contro certamente non erogato a personale a cui non sono state conteggiati, così come da accordo regionale, i 20 minuti in entrata e 20 minuti in uscita dal turno per vestizione DPI Covid! Idem per le Prestazioni Aggiuntive già erogate. In merito ci hanno comunicato che le Prestazioni Aggiuntive del periodo ottobre Dicembre verranno pagate con busta paga di Giugno.

Come USB abbiamo ribadito che le indennità di malattie infettive vanno pagate a tutti i lavoratori impegnati in tutti i reparti e nei servizi territoriali. Così come devono essere decisi e pagati le Premialità Covid, terza seconda abbiamo detto sopra e terza fascia! Sempre che ci siano ancora risorse disponibili. Più volte ne abbiamo chiesto conto di questo ma non vi è stata data risposta. Come USB abbiamo fatto notare che da determina che rendicontano quanto erogato in maniera unilaterale e pubblicate solo dopo che USB aveva con determinazione posto la questione davanti al prefetto, sono state erogate oltre 500 mila euro dicevamo nel 2020, abbiamo chiesto alla Direzione quante e se ci sono ulteriori risorse economiche per poter remunerare come dovuto i lavoratori. È Inaccettabile che la maggioranza dei lavoratori abbia percepito zero euro! Come USB abbiamo detto da subito che le risorse scarse. E nell’incontro nel giorno dello Sciopero del 21 maggio scorso lo abbiamo rappresentato all’Assessore Sanità Marche.

Il terzo punto di discussione era incentrato sugli incarichi di funzione organizzative e funzionali. Questo specifico punto interessa poco o nulla alla USB così come riteniamo la quasi totalità dei lavoratori. E’ un fatto che le problematiche sono ben altre, inoltre le risorse economiche destinate a finanziare gli incarichi di funzione devono essere, fortemente, diminuite e utilizzate come prevede il CCNL 2016/2018 per aumentare le varie indennità( turno notturne pronta disponibilità ecc)che sono misere !

Abbiamo ribadito che come USB vogliamo parlare dei problemi del 99% dei lavoratori e no dell’1%, chiedendo prima di discutere di PEO 2019 ancora non date nella disponibilità delle lavoratrici lavoratori che ne hanno diritto, la direzione anche su questo non ha risposto…vergognoso! Le PEO 2021, sulle quali abbiamo sostenuto unici a non sottoscrivere pre-accordo, e avevamo ragione, continueremo pertanto a chiedere stessi criteri PEO sottoscritti nel 2019 e in tutte le altre AV che garantiscono equità e imparzialità!

Non dimenticando le Verticalizzazioni, stabilizzazioni, assunzioni stabili da concorso e da mobilità Intra e extra Asur, proroga precari fino a 36 mesi, stanza dedicata alle lavoratrici dei collegamenti dei piani al Mazzoni, è indegno che le lavoratrici ancora non ne hanno la disponibilità dopo che il Direttore AV5 lo aveva garantito davanti al Prefetto di Ascoli il 10 marzo scorso!

Di fatto oggi nulla è stato deciso e nessun passo avanti è stato fatto per dare risposte alle lavoratrici lavoratori dell’AV5!

La Direzione oggi non ha fornito alcuna risposta alle questioni poste….alle nostre proposte è stata sorda…se sarà anche afona se non darà a breve risposte concrete su tutte le questioni poste, con forza e determinazione le ribadiremo alla Direzione ASUR e all’Assessore alla Sanità.

L’USB AV5 c’è e i delegati eletti con passione tenacia e determinazione rappresenteranno fino in fondo i diritti il salario e la dignità dei lavoratori. Certi che questo è il miglior modo di fare sindacato.

USB ritiene che dopo più di un anno di pandemia, ai lavoratori, stremati dalla carenza di personale, dalla violazione sistematica dei diritti, dalla mancanza di sicurezza, debbano essere date risposte ora!

