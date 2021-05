MONTEDINOVE – Via mascherine e rifiuti dalle strade di Montedinove. L’intervento di “Questione Natura” viene raccontato dal presidente Roberto Cameli nella nota stampa di seguito riportata.

Montedinove in festa! Siamo andati nel suggestivo borgo Piceno per liberarlo dalle mascherine e dalla plastica che abbiamo trovato lungo la via.

In totale abbiamo raccolto solamente 11 protezioni individuali anti Covid-19 disperse per le strade, e così Montedinove è #MaskFree e si afferma comune amico dell’ambiente e i suoi cittadini si sono dimostrati molto sensibili e attenti al nostro prezioso messaggio. Così ne abbiamo approfittato per raccogliere anche gli altri rifiuti dalla strada alberata che collega Montedinove a Montalto delle Marche.

Grazie al Sindaco e al Comune di Montedinove per averci accolto calorosamente e invitato a tornare presto. Grazie ad Edvige (ci sei entrata nel cuore), a lungo presidente della Pro Loco, una leadership che ha donato a Montedinove anni di immancabili serate in festa e dove gli eventi culturali erano all’ordine del giorno. E grazie ad Eraldo, che ci ha accompagnato per una dettagliata visita dell’autentico borgo marchigiano, regalandoci i segreti e le curiosità che fanno di Montedinove la realtà che oggi ci troviamo di fronte.

Un’esperienza autentica è stata la visita al Museo delle Tombe Picene – ospitato all’interno dell’ex “convento delle clarisse” – dove abbiamo scoperto la storia delle “nostre mummie”, la loro cultura e le usanze dei “Piceni del passato”.

Consigliamo a tutti di fare tappa al “belvedere”, potrete godere di una veduta che da Castignano spazia fino a Montelparo e che nel mentre racchiude alcuni dei più bei Monti del nostro territorio. Grazie per averci fatto sentire a casa, torneremo molto presto! Questione Natura, questione di priorità

Il Presidente

Roberto Cameli

Questione Natura Aps

