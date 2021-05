ASCOLI PICENO – Apprensione nella mattinata del 31 maggio.

Incidente in una ditta di Ascoli, un operaio è rimasto ferito. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe caduto a terra da diversi metri per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto il personale sanitario del 118, per i soccorsi, giunto in ambulanza e successivamente trasferimento al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori cure mediche.

