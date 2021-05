L’evento, che affronterà il tema del digitale e di come sta cambiando la nostra vita, coinvolgerà 24 città italiane e sarà trasmesso gratuitamente in streaming il 2 giugno dalle 9 alle 24

ASCOLI PICENO – Mercoledì 2 giugno, dalle ore 9 alle 24, ventiquattro città italiane, tra cui Ascoli Piceno, con 24 TEDx, saranno coinvolte in uno dei più grandi eventi gratuiti trasmessi in streaming, che avrà come tema il digitale. In quindici ore di collegamento, più di cinquanta uomini e donne racconteranno, ciascuno dal proprio punto di vista, dove siamo arrivati, cosa ci aspetta in futuro e come dovremo essere capaci di utilizzare le potenzialità del digitale per trasformarli in opportunità e per capire come la tecnologia possa accelerare alcuni processi democratici e come, invece, ne abbia ostacolati e rallentati altri.

TED (independently organized event) è un’organizzazione senza scopo di lucro dedita a “Ideas Worth Spreading”, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e operatori in conferenze TED, TED Salons ed eventi TEDx, organizzati in modo indipendente in tutto il mondo e poi pubblicati gratuitamente su TED Talks Daily, disponibile su tutte le piattaforme di podcast.

I tre speaker scelti da TEDxAscoliPiceno sono Gabriella Campanile, Giorgio di Tullio e Fabio Fraticelli.

Gabriella Campanile si occupa da venti anni dello sviluppo delle risorse umane nelle PMI e nelle corporate in Italia. HR consultant, senior trainer ed executive coach, collabora con la Pubblica Amministrazione e con varie università, oltre a essere manager della Business School Daxo Group e della Unit WomenLAB, Co-Founder del progetto Donne 4.0 e della Community Donne 4.0. Nel suo talk, parlerà di intelligenza artificiale e di persone al centro.

Giorgio Di Tullio è autore e designer di prodotti e di processi di trasformazione nelle organizzazioni. Per oltre trent’anni ha esplorato territori, architetture, antropologie di terre lontane, attraversate da cambiamenti profondi, e oggi coordina diversi gruppi di ricerca per l’innovazione e sviluppa percorsi di apprendimento per la transizione digitale e per la co-creazione di contenuti. Lui affronterà il tema del futuro, dal suo punto di vista di osservatore dei cambiamenti.

Fabio Fraticelli, è Chief Operating Officer di TechSoup Italia e docente di “Organizzazione delle Aziende Pubbliche e non Profit” presso l’Università Politecnica delle Marche. Da tempo sviluppa progetti incentrati sull’uso della tecnologia per migliorare la comunicazione e l’organizzazione di processo ed è un esperto di trasformazione digitale nel terzo settore. Nel suo talk tratterà l’attivismo digitale e il valore delle tecnologie nel Terzo Settore.

