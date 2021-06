COSSIGNANO – Di seguito una nota, giunta in redazione il primo giugno, dal Comune di Cossignano.

Con estremo piacere l’Amministrazione Comunale di Cossignano comunica che sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi in zona San Michele e Ponte Tesino al fine di mettere in sicurezza i pedoni e le fermate del trasporto pubblico locale per un importo complessivo di 60 mila euro.

Il primo intervento, effettuato sulla strada provinciale Cuprense, prevede la realizzazione di un passaggio pedonale che collegherà il Centro Storico con il nucleo abitato di San Michele e garantirà una maggior sicurezza di tutti i pedoni.

Il secondo intervento invece prevede la realizzazione in zona Ponte Tesino, sulla strada provinciale Tesino, di un marciapiede su entrambi i lati al fine di permettere una messa in sicurezza del tratto.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione si sono dimostrati molto soddisfatti di questo risultato ed ha ringraziato gli Uffici Comunali che si sono impegnati nell’individuazione del bando e nella realizzazione del progetto esecutivo. I lavori sono stati affidati alla ditta Marconi Pio di Offida.

