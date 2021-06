Si ricorda che la domanda deve essere presentata ogni anno per rinnovare l’iscrizione al servizio

ASCOLI PICENO – Avviso apertura termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione al servizio Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2021-2022.

Il Comune di Ascoli informa che per la fruizione del servizio trasporto scolastico è necessario presentare la domanda di iscrizione dal 1° giugno al 5 luglio.

Le domande di iscrizione presentate oltre il suddetto termine saranno ammesse con riserva, previa valutazione in base alla disponibilità di posti.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito comunale alla pagina:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19259

