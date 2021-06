Le domande per il progetto, che si struttura in borse di studio in forma di contributo alle famiglie per la pratica sportiva di ragazzi di età dai 6 ai 17 anni nell’anno sportivo 2020/2021, dovranno essere inviate al Comune di Ascoli Piceno entro il 30 giugno

di Gianluigi Clementi

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli avvisa che il prossimo 30 Giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande del progetto “Sport per tutti” per l’ottenimento di un contributo per la pratica sportiva (riferita al 2020/2021) di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Si ricorda che la domanda è presentabile dai genitori o da tutori dei ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE) che:

– risiedono nel comune di Ascoli Piceno;

– hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2021;

– appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE con valore uguale o inferiore ad € 12.000,00 (il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni);

– sono iscritti ad una società per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo 2020/2021.

Di seguito le parole del Sindaco di Ascoli Piceno, Mario Fioravanti: “Come ogni anno l’Amministrazione comunale promuove il progetto ‘Sport per tutti’ con l’obiettivo di supportare le famiglie in difficoltà economica e, soprattutto, offrire occasioni di svago, attraverso l’attività fisica, a tanti giovani ascolani. Questa misura va ad aggiungersi alle numerose iniziative che abbiamo messo in campo per agevolare tanti nuclei che vivono una situazione di particolare precarietà”.

“L’attività sportiva – aggiunge l’assessore allo Sport Domenico Stallone – svolge un ruolo fondamentale per la salute della persona e ciò è particolarmente evidente nel periodo tra l’infanzia e l’adolescenza, nel quale acquisisce un’importanza centrale per il benessere fisico, psicologico e sociale. Per questo abbiamo ritenuto di dover proseguire con un progetto che possa garantire a tutti i nostri ragazzi la possibilità di poter praticare le discipline desiderate, affinché possano riconoscerne la potenza emotiva e la capacità di aggregare”.

La domanda (istanza allegata al bando pubblicato sul sito comunale) dovrà essere indirizzata al Comune di Ascoli Piceno – Servizio Sport e Politiche Giovanili.

L’invio della richiesta, che deve recare la dicitura “Progetto Sport per tutti – nome/cognome del richiedente”, dovrà avvenire tramite PEC:comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it e/o tramite e-mail: protocollo@comune.ap.it , tramite raccomandata A/R o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno (apertura 10:00/12:00 dal lunedì al venerdì e 15:00/17:00 nei giorni di martedì e giovedì) entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021 (giovedì) pena la non ammissione alla procedura.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18782

