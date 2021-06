ASCOLI PICENO – Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb in stato di agitazione nel Piceno.

“A seguito dell’incidente sul lavoro avvenuto il 31 maggio, sciopero e conferenza stampa davanti ai cancelli della Scandolara di Ascoli Piceno in via dei Mutilati del Lavoro per martedì 8 giugno. Incontro con i giornalisti dalle 10.30 alle 11.30″.

Ciò si legge in una nota diffusa il 4 giugno dai sindacati.

A fine maggio un operaio della ditta ascolana era rimasto gravemente ferito.

