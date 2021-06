I cinque sensi verranno stimolati con letture, musica ed essenze da toccare, annusare, gustare. L’appuntamento è per sabato 5 giugno, alle ore 16.30 e in replica alle 17.30 nella sala De Carolis – Ferri della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – Sabato 5 giugno, alle ore 16.30 e in replica alle 17.30 nella sala De Carolis – Ferri della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, andranno in scena le “Letture Sensoriali”. Il sassofono di Enrico Fidani accompagnerà la voce di Cristiana Castelli in un viaggio fatto di note, parole e oli essenziali curati dalla biologa Cristina De Berardinis con la particupazione di Cristina Brunelli. Appagare i cinque sensi con letture, musica e essenze da toccare, annusare, gustare. Si richiede la massima puntualità.

Prenotazione obbligatoria al 360652168 oppure email a info@leggiamoinsieme.it.

Contributo di minimo 10 euro da versare presso la locanda Ozio di via Vidacilio ad Ascoli Piceno (tutti i giorni dalle 18 tranne il martedì)

