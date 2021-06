In azione Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Soccorso Alpino e Speologico

ASCOLI PICENO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio del 4 giugno.

Ad Ascoli si cerca un ragazzo scomparso vicino al fiume Castellano. Ad allertare i soccorsi alcuni amici della persona che potrebbe essersi tuffata in acqua per poi non riemergere.

In azione Forze dell’Ordine, 118, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Soccorso Alpino e Speologico.

Sul luogo anche sommozzatori provenienti da Ancona per scandagliare il Castellano.

Seguiranno aggiornamenti

