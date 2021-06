ROCCAFLUVIONE – Di seguito una nota giunta in redazione il 5 giugno da Questione Natura.

Siamo tornati a Roccafluvione per renderla “Mask Free”. Questa volta la tappa è stata il capoluogo: Marsia.

Lungo tutto il tratto del comune che, oltre per la sua collocazione mozzafiato è conosciuto per il suo pregiato “Tartufo Nero” famoso in tutto il mondo, abbiamo raccolto da terra 23 protezioni individuali anti-Covid. Adesso anche Roccafluvione e libera dalle mascherine disperse in natura. Uniamo le forze per mantenere questo splendido borgo pulito da ogni genere di rifiuto. Grazie e a presto, Questione Natura, questione di priorità.

