ASCOLI PICENO – Dopo le numerose voci sul possibile addio del direttore sportivo dell’Ascoli Calcio Ciro Polito arriva il comunicato ufficiale del club bianconero:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto col direttore sportivo Ciro Polito, giunto in bianconero nel dicembre scorso. Il Club di Corso Vittorio Emanuele ringrazia il ds per l’operato e per il contributo fornito e gli augura le migliori fortune personali e professionali”.

