Si tratta di 3 corsi analoghi, rivolti a chi desidera approfondire o iniziare ad adottare la tecnica del compostaggio, a chi vorrebbe ricevere indicazioni utili e funzionali a un buon governo del processo e alla ottimizzazione di tempi di lavorazione all’interno della compostiera.I corsi saranno inoltre utili a migliorare la gestione domestica del rifiuto organico e la qualità delle raccolte domestiche del rifiuto umido.I cittadini potranno iscriversi ad una delle 3 date disponibili di seguito elencate e riportate anche nella locandina allegata:

Il compostaggio domestico rappresenta un enorme vantaggio collettivo in termini di riduzione della produzione di rifiuti abbatte i costi ed ottimizza i tempi relativi alla gestione dell’organico.

Rappresenta una tecnica facile e comoda che permette di ottenere ottimo compost pronto all’utilizzo, in grado di apportare equilibrio alle coltivazioni e alla atmosfera grazie alle straordinarie capacità di immagazzinamento del carbonio organico al suolo.

Sarà possibile partecipare ai corsi on line comodamente da casa o in presenza all’aperto presso l’aula verde dell’Associazione Capofila del Progetto – Amici nella Natura, sita in via Monticelli 138, Ascoli Piceno.

Per info è possibile rivolgersi a amaparco@libero.it

o contattare il numero 3281546183

L’iscrizione è obbligatoria.