ANCONA – Crollo delle classi in quarantena nelle Marche in un mese: secondo il monitoraggio dell’Ufficio Scolastico regionale su un totale di 10.428, sono scese da 182 il 2 maggio a 41 il 2 giugno, 141 in meno, pari a -77,47%.

Il calo maggiore nella provincia di Macerata, passata da 58 a 12 (-46, pari a -79,31%).

